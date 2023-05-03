Украинцы могут получить от ООН 6600 грн: кто имеет право, какие документы нужны и как подать заявку

Важно, что программа ООН будет действовать в Украине, пока не закончится война.
В Украине продолжается программа от ООН, в рамках которой каждый, кто пострадал от войны, может получить финансовую помощь в размере 6600 грн. Деньги будут выдаваться равными частями в течение трех месяцев.
Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по беженцам.
Кто имеет право на получение финансовой помощи:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;
- население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.
- которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.
Лица должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн. на одного члена семьи.
Какие документы необходимы для подачи заявки
Следует иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- гривневая банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Деньги можно получить через Western Union, если у вас нет банковского счета. Кроме того, можно получить деньги через отделение своего банка.
Важно: программа ООН будет действовать в Украине, пока не закончится война.
Напомним, ранее рассказывали, какую денежную помощь от государства могут получить те, кто был или до сих пор находится в плену.
Читайте также: