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Украинцы могут получить от ООН 6600 грн: кто имеет право, какие документы нужны и как подать заявку

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Украинцы могут получить от ООН 6600 грн: кто имеет право, какие документы нужны и как подать заявку

Украинцы могут получить от ООН 6600 грн / Фото: Pexels

Важно, что программа ООН будет действовать в Украине, пока не закончится война.

В Украине продолжается программа от ООН, в рамках которой каждый, кто пострадал от войны, может получить финансовую помощь в размере 6600 грн. Деньги будут выдаваться равными частями в течение трех месяцев.

Об этом говорится на сайте Управления Верховного комиссара ООН по беженцам.

Кто имеет право на получение финансовой помощи:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;
  • население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;
  • люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.
  • которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.

Лица должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн. на одного члена семьи.

Какие документы необходимы для подачи заявки

Следует иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:

  • налоговый номер;
  • национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • гривневая банковская карта главного заявителя;
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Деньги можно получить через Western Union, если у вас нет банковского счета. Кроме того, можно получить деньги через отделение своего банка.

Важно: программа ООН будет действовать в Украине, пока не закончится война.

Напомним, ранее рассказывали, какую денежную помощь от государства могут получить те, кто был или до сих пор находится в плену.

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Дата публикации
Просмотры
1173
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