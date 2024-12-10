Украинцы могут получить штраф за покупку елки: что известно

Легальность елки можно проверить через специальный чип или штрихкод.
Покупка елки без документов, подтверждающих ее легальность может привести к штрафу от 510 до 1700 гривен.
Об этом предупреждает пресс-служба Государственной экологической инспекции.
Согласно сообщению, покупая нелегальную елку, украинцы нарушают природоохранное законодательство и рискуют способствовать незаконной вырубке деревьев.
За незаконные действия предусмотрены штрафы:
- Нарушение использования лесофонда: граждане – от 102 до 238 гривен, должностные лица – от 170 до 272 гривен.
- Незаконная вырубка деревьев: граждане – от 510 до 1020 гривен, должностные лица – от 2550 до 5100 гривен.
- Продажа и покупка елок без документов: штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией.
Чтобы избежать проблем, важно проверять наличие чипа с уникальным штрих-кодом на срезе елки, а также требовать документы, подтверждающие законность ее вырубки и продажи. Рекомендуется покупать новогоднее дерево на официальных елочных рынках и хранить чек или другие подтверждения покупки.
Напомним, мы писали, сколько в Украине стоят елки и сосны и где их можно купить дешевле.
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