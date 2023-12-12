Украинцы могут сменить мобильного оператора с сохранением номера за один день: как это сделать

Изменить мобильного оператора с сохранением телефонного номера могут только абоненты без контракта (по предоплате).

В Украине с 1 декабря значительно упростили процедуру смены мобильного оператора с сохранением номера.

Как можно сменить телефонный номер, узнал ТСН.ua.

Теперь изменить номер можно только за один день. Это обеспечивает удобный переход от одного мобильного оператора к другому.

Как изменить мобильного оператора с сохранением номера

Для этого необходимо обратиться к вашему мобильному оператору.

Для смены мобильного оператора с сохранением номера вас попросят назвать только свои фамилию, имя и отчество. Раньше для подачи заявления нужно было прийти в магазин предыдущего оператора с паспортом и SIM-картой и пройти процедуру регистрации на смену. Затем повторить ее уже в магазине нового оператора.

с сохранением номера вас попросят назвать только свои фамилию, имя и отчество. Раньше для подачи заявления нужно было прийти в магазин предыдущего оператора с паспортом и SIM-картой и пройти процедуру регистрации на смену. Затем повторить ее уже в магазине нового оператора. Как только заявление будет принято, договор с бывшей компанией автоматически разорвется.

Важно, что сменить мобильного оператора с сохранением телефонного номера могут только абоненты без контракта (по предоплате).

Сбой в работе "Киевстара": что известно

В работе украинского мобильного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой. Пользователи не могут совершать вызовы из-за отсутствия сети и отправлять сообщения. Пострадал и проводной Интернет, сайт компании тоже не работает.

Как отметили в ЛКП "Львовсвет", время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено на неопределенный срок.

Как стало известно впоследствии, масштабный технический сбой в сети "Киевстар" 12 декабря произошел из-за "мощной хакерской атаки". Сейчас специалисты работают над устранением неисправностей.

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