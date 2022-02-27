Украинцы на нужды армии перечислили 426 млн грн с "єПідтримки"

Украинцы поддерживают армию.

Украинцы перечислили 426 млн грн с "єПідтримки" на нужды украинской армии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"426 млн єПідтримки украинской армии! Мы — сильные вместе. К победе!" – сообщил министр.

Он напомнил, что Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Реквизиты здесь: https://bit.ly/3vkjgyA.

Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юани Жэньминьби и иенах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.