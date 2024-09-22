Украинцы на оккупированных территориях станут бесправными, если не выполнят одно условие — ЦНП

Без российского паспорта украинцам будет запрещено пользоваться банковскими услугами, управлять автомобилем и даже оформлять детей в учебные заведения.

Украинцев на временно оккупированных территориях, отказывающихся от получения паспорта РФ, угрожают внести в реестр иностранцев и лишить обычных прав гражданина "за незаконное пребывание в стране".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности речь идет о том, что без российского паспорта украинцам будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

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"По замыслу Кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", — говорится в сообщении ЦНП.

В Центре национального сопротивления обратились к украинцам, вынужденно проживающим на оккупированных территориях, сообщать о представителях оккупационных властей, причастных к паспортизации, а также о базах расположения врага или складов его техники и боекомплекта.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Украины захватчики приступили к реализации имущества украинцев. Так называемое "правительство ЛНР" разрешило юридическим лицам реализацию движимого "бесхозного", то есть захваченного имущества граждан Украины.

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