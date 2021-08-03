Украинцы начали получать фейковые повестки в суд: чем опасны подделки

Украинцы начали получать фейковые повестки в суд: чем опасны подделки

Электронные письма приходят с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда, и содержат опасный вирус.

В последнее время были зафиксированы неоднократные случаи рассылки фейковых судебных повесток-уведомлений о вызове в суд по электронной почте от имени Киевского апелляционного суда. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в пресс-службе суда.

В Киевском апелляционном суде отметили, что инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда, а домен адреса похож на официальную электронную почту суда.

"Указанная спам-рассылка содержит вложение, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", — предупредили в пресс-службе суда и порекомендовали быть бдительными и не открывать вложения писем, которых не ожидали получить.

"Обратите внимание, единственный официальный электронный адрес, от имени которого могут поступать сообщения является inbox@kia.court.gov.ua", — отметили в суде.

В Киевском апелляционном суде сообщили о намерении обратиться в соответствующие органы с запросом об установлении организаторов фейковой рассылки.

Напомним, ранее мошенники придумали новую схему выманивания денег в украинцев, используя логотип и айдентику "Приватбанка".

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