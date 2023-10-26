Украинцы начали получать письма с предложениями сдавать ВСУ: что делать, когда такое пришло

Украинцы начали получать подозрительные сообщения с предложением сдавать информацию об ВСУ. В качестве вознаграждения отправители обещают деньги.

Об опасных письмах предупреждает Центр стратегических коммуникаций.

"Центр стратегических коммуникаций зафиксировал вражескую активность в мессенджерах и СМС-сообщениях – на наш бот пользователи присылают скрины сообщений, поступающих им на мобильные телефоны. Пользователи из Одесщины и Харьковщины получают уведомления с предложениями "обменять информацию об ВСУ на доллары". Для этого предлагается перейти по ссылке на Telegram-канал", – говорят в ЦСК.

Там подчеркивают — если вам поступило сообщение с таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram...", то ни в коем случае не открывайте его и не переходите по размещенным там ссылкам.

Скриншоты сообщений злоумышленников / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Призываем украинцев ни в коем случае не реагировать на вражеские предложения, игнорируйте оккупанта! Напоминаем, за передачу информации об ВСУ, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с врагом, наступит уголовная ответственность. Кроме того, это может очень навредить защитникам Украины", — отметили в Центре.

Напомним, в соцсети TikTok некоторые пользователи пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Они распространяют нарратив, что украинским властям безразлично на жизнь своих граждан. Это вражеские месседжи, которые подхватили и некоторые украинские пользователи.

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