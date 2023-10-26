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Украинцы назвали для власти задачу №1, с чем нужно бороться

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Украинцы назвали для власти задачу №1, с чем нужно бороться

Коррупция в Украине / Фото: Getty Images

Большинство украинцев считают, что власти нужно бороться именно с коррупционной деятельностью.

Наибольший запрос украинцев для власти – борьба с коррупцией.

Об этом говорится в свежем социальном опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии, по запросу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Среди 10 реформ 90% респондентов в топ-3 относят именно антикоррупционную деятельность, в том числе из них 58% считают это задачей №1 для Украины.

Другие реформы:

  • задачи, связанные с войной – 77%,
  • реформа судебной системы – 43%,
  • обеспечение прав человека говорят – 26%,
  • реформа правоохранительных органов – 21%;

Как сообщалось ранее, украинских военнослужащих разоблачили в незаконном обогащении на 255 млн грн. В НАПК подсчитали, сколько на эти деньги можно купить "Мавиков".

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Дата публикации
Просмотры
2318
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