Украинцы назвали государства-союзники и врагов, среди которых появилась Беларусь

46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же против.

Канада, Литва, Польша, Великобритания, США и Турция считаются самыми большими союзниками Украины.

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Такие данные обнародовали в социологической группе "Рейтинг", согласно соцопросу, который проводили 6-8 ноября 2021-го.

Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной. За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

В то же время, растет поддержка среди украинцев идеи введения виз с Российской Федерацией: сегодня поддерживают эту идею 52%, против – 44%. Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной. Также снизилась поддержка Беларуси. Эту страну-соседку в большинстве своем считают враждебной. За последние год количество таких респондентов возросло более чем вдвое (с 22% до 48%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Напомним, в сентябре этого года список мировых лидеров, к которым украинцы относятся хуже всего, возглавили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Около 59% граждан Украины негативно относятся к Александру Лукашенко, положительно – 34%. Рейтинг Лукашенко за год в Украине снизился с 45% до 34%. За последние два года – почти вдвое, с 67% до 34%. К Владимиру Путину негативно относятся 81%, положительно – 15%.