Украинцы назвали условие, при котором возможны переговоры Зеленского и Путина

Только 27% украинцев считают, что прямые переговоры Зеленского и Путина станут действенным способом достижения мира.

Большинство украинцев уверены, что переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Президента России Владимира Путина не приведут к возвращению украинских территорий. Однако если они состоятся, то только при участии западных партнеров.

Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

В течение 13-16 декабря 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1203 совершеннолетних респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и ОРДЛО.

Подавляющее большинство респондентов не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма. Эта доля опрошенных составляет 84,4%. В возвращение оккупированной части Донбасса не верят 66,3% украинцев.

Кроме того, большинство респондентов – 58,1% – считают, что переговоры с Путиным следует вести только с участием западных партнеров. 26,6% респондентов считают, что прямые переговоры Зеленского и Путина станут действенным способом достижения мира.

Следует отметить, что 57,8% опрошенных украинцев считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. Противоположного мнения придерживаются 27,1% респондентов.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "курс на втягивание Украины в НАТО с перспективой появления у границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности, вплоть до масштабного конфликта в Европе ".

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