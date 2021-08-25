Украинцы не могут в "Дії" сгенерировать COVID-сертификат: что рекомендуют разработчики

Украинцы не могут в "Дії" сгенерировать COVID-сертификат: что рекомендуют разработчики

Разработчики приложения порекомендовать украинцам повторно авторизоваться в программе.

Украинцы не могут получить COVID-сертификат с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом говорится в комментариях на play.google.com.

Украинцы отмечают, что часто при попытке получить COVID-сертификат, приложение просто выдает предупреждение об ошибке и закрывается. Из-за этого рейтинг приложения обвалился до 3 баллов из 5 возможных.

В комментариях разработчики приложения порекомендовали украинцам повторно авторизоваться в программе.

"Советуем нажать кнопку "Выйти", авторизоваться через BankID повторно и пройти фотоподтверждение. Если вы ранее уже создавали Дія.Підпис, советуем удалить его и создать повторно. Будем благодарны, если сообщите нам о результате", — сообщили разработчики.

Также в Минцифры порекомендовали украинцам поинтересоваться, внес ли их семейный врач в базу данных о вакцинации.

https://t.co/rdqmbCibxt — это одна из многих локальных медицинских систем для учреждений здравоохранения. Если данные в ней, то это не гарантия создания сертификата. Вакцинуючись, нужно следить, чтобы врач внес ваши данные в Центральную базу данных, с которой генерируются сертификаты. — Действие (@diiagovua) August 22, 2021

Напомним

СOVID-сертификаты от 17 августа могут протестировать владельцы смартфонов на операционной системе Android в приложении "Дія". Бетатест на iOS стартовал еще в начале июля.

19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификаты — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія"

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