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Украинцы не могут в "Дії" сгенерировать COVID-сертификат: что рекомендуют разработчики

Украинцы не могут в "Дії" сгенерировать COVID-сертификат: что рекомендуют разработчики

Разработчики приложения порекомендовать украинцам повторно авторизоваться в программе.

Украинцы не могут получить COVID-сертификат с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом говорится в комментариях на play.google.com.

Украинцы отмечают, что часто при попытке получить COVID-сертификат, приложение просто выдает предупреждение об ошибке и закрывается. Из-за этого рейтинг приложения обвалился до 3 баллов из 5 возможных.

В комментариях разработчики приложения порекомендовали украинцам повторно авторизоваться в программе.

"Советуем нажать кнопку "Выйти", авторизоваться через BankID повторно и пройти фотоподтверждение. Если вы ранее уже создавали Дія.Підпис, советуем удалить его и создать повторно. Будем благодарны, если сообщите нам о результате", — сообщили разработчики.

Также в Минцифры порекомендовали украинцам поинтересоваться, внес ли их семейный врач в базу данных о вакцинации.

Напомним

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія"

Как сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія"
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