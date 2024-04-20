"Украинцы не осознают угрозу": в Раде выступили за военную цензуру на соцсети

В Украине нужно вводить военную цензуру. Речь идет об ограничении приложения Телеграмм и платформы Тик-Ток.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью "Телеграфу".

По его словам, даже в Соединенных Штатах пока еще ничего не смогли сделать и вынуждены были таки писать закон отдельный о TikTok. Он считает, что такое же может быть и в Украине.

" Во-первых, все выстроено так, что работает в перекрестке и во взаимных связях, и во взаимной поддержке: аккаунты TikTok дублируются в Telegram и т.д. То есть абсолютно понятно для всех специалистов и для нас в комитете схема, как это работает ", – говорит он.

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Одной из проблем, по мнению Потураева, есть то, что некоторые соцсети не хотят общаться с нами.

"Потому что они не хотят вводить никакие контентные ограничения. Ведь если у YouTube контентные ограничения есть, если у Facebook ограничения контентные есть, то у Х (бывший Twitter) их уже почти нет", — говорится в сообщении.

Потураев добавил, что "украинцы совершенно не осознают угрозу".

"Сейчас я вынужден, в частности, как председатель комитета, задумываться: возможно, уже и пора вводить военную цензуру. Потому что военная цензура — это не только контентные ограничения. Это еще и дополнительные полномочия", — говорится в сообщении.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить в стране популярную китайскую социальную сеть TikTok.

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