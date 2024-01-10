"Украинцы не воспримут постоянный кнут": нардепка о скандальном законопроекте по мобилизации

По ее мнению, этот документ вызовет "огромное отталкивание у общества".

Народная депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская считает, что увеличение штрафов и наказаний за уклонение от мобилизации не поможет, "украинцы ведь – не россияне и не воспринимают постоянный кнут".

Об этом нардепка сказала в эфире "Эспрессо".

По ее мнению, этот документ вызовет "огромное отталкивание у общества".

"Более того, этот законопроект не идет сам. Он идет с изменениями в кодекс об административных правонарушениях и уголовном кодексе, где есть штрафы до 200 тысяч грн за нарушение, либо уголовная ответственность за неявку на ВЛК, либо учебные центры. Я считаю, что с украинцами это так не сработает. Украинцы – не м**кали. Нас до конца не могут мотивировать даже финансовые вещи. Для многих украинцев важную роль играют идеологические основы и мотивация заключается совсем в другом", – говорит Бобровская.

Она уверена, что простые украинцы негативно реагируют на нормы об усилении наказаний.

"Украинцы не воспринимают постоянный кнут, оставаясь бесправными. Мне кажется, что многие наши революции и события научили вот этому поведению с собой", – отмечает нардепка.

Она отметила, что украинские требуют уважения и умеют бороться за свои права.

"Мы готовы отдавать (свои жизни. – Ред.) при условии, что государство нас будет уважать и давать нам права, а не рассказывать об обязанностях. Потому что запрос идет на доверие и справедливость в обществе. Какое может быть доверие к военному командованию или органов государственной власти, когда одни занимаются брусчаткой, а другие не выполняют свои базовые задачи.

Нельзя просто закрутить и гайки и сказать "вы все завтра уходите". Чем они будут обеспечены? Что будет по вооружению? Чем они будут воевать и как они будут прикрыты? Какое к ним будет отношение командиров? Мы упустили много времени и доверие общества. Ведь у людей возникают вопросы, почему одним можно все, а другим – ничего", – подытожила Соломия Бобровская.

Ранее нардепка Соломия Бобровская пояснила, что в первом чтении законопроект о мобилизации будет принят в том виде, в каком он сейчас – без правок.

По ее мнению, фракция "Слуга народа" и Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем фактически "отвлеклись" от законопроекта о мобилизации и не комментируют его, хотя субъектом представления документа является именно правительство.

Также Бобровская отметила, что некоторые коллеги не чувствуют настроений общества.

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