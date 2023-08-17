"Украинцы оказались эффективнее": больной пропагандист переживает из-за неудачной войны Путина

Друг Татьяны Монтян разочарован тем, что "СВО" все никак не достигнет своих целей.

Нацист Владимир Грубник признал, что украинцы оказались эффективнее россиян. По мнению больного, поэтому "всех их нужно убить".

Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Денис Казанский.

"Укропов надо убивать всех. Они молодцы, я отдаю им должное, они достаточно эффективны, поэтому их всех нужно убить", – призывает ненормальный.

Как отмечает журналист, рядом с пропагандистом сидит Татьяна Монтян – лицо, долго изображавшее из себя антивоенную активистку и правозащитницу. Она улыбается и полностью поддерживает спикера, призывающего уничтожать ее вчерашних коллег, избирателей и соседей. Когда речь идет о геноциде украинцев, она почему-то уже совсем не против войны, а наоборот – очень даже за.

"В России все это называется "денацификацией", хотя риторика Z-людоедов, как видим, ничем не отличается от лозунгов озверевших идеологов Третьего Рейха", – подчеркнул Казанский.

Заметим, россияне распространяют фейк о том, что в Украине якобы продают органы на Европу по цене от 5 тысяч евро. Российская пропаганда распространяет объявления о продаже органов чистокровных украинцев на черном рынке для европейцев.

Читайте также: