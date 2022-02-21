Украинцы определили лучших и худших мировых лидеров: кто в списке

Украинцы определили лучших и худших мировых лидеров: кто в списке

Лучше всего среди иностранных лидеров украинцы относятся к президенту США Джо Байдену.

Среди руководителей иностранных государств украинцы хуже всего относятся к президенту России Владимиру Путину и самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SOCIS, проведенного 11-16 февраля 2022 года.

Так, негативно относятся к Путину 77,4% опрошенных украинцев. Еще 10,7%, как ни странно, положительно или, скорее, положительно относятся к главе страны-агрессора. Не определились или не захотели отвечать — 11,0%.

К Александру Лукашенко негативно относятся 64,7% украинцев, положительно – 21,8%. Не определились или не захотели отвечать — 12,3%.

Лучше всего среди иностранных лидеров украинцы относятся к президенту США Джо Байдену.

Положительно – 56,7% респондентов;

Отрицательно – 21,9%.

Не определились или не захотели отвечать — 19,5%.

socis

Напомним, что большинство украинцев не верят в полномасштабное нападение России.

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