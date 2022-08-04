Украинцы останутся без крыши – ВР хочет запретить хризотиловый шифер

Согласно этому проекту закона предусмотрено, в частности, запрет использования хризотилового асбеста в производстве шифера, который является социально важным кровельным материалом для Украины.

По словам Петра Пожарко, исполнительного директора Ассоциации «Украинское хризотиловое объединение», в результате принятия законопроекта в Украине будет уничтожена асбестоцементная отрасль, которая является основным потребителем импортируемого из Казахстана хризотилового асбеста для производства таких необходимых изделий как шифер, плоский лист трубы. При этом около 60% кровельного фонда Украины составляют кровли из шифера, а это более миллиарда квадратных метров кровли.

По данным СМИ, в настоящее время в районе боевых действий разрушены более 116 тысяч жилых домов. Так, по данным общественного мониторинга, после оккупации только в городах Буче, Ирпене и Гостомеле 74% домов старше 2010 года имеют повреждения разной степени. Макаровский поселковый голова сообщил, что в общине разрушены 585 частных зданий, 2095 частных и 60 многоквартирных домов получили повреждения разной степени. А ресурса на восстановление – нет.

«Положение с обеспечением шифера накануне осени крайне тяжелое, поскольку собственного производства крайне мало. Во всей стране работает только один завод в Ивано-Франковске, завод в Краматорске приостановил свою работу из-за военных действий. Ситуация усугубляется тем, что в Украину поставки импортного шифера из Беларуси и России – стран-агрессоров – прекращены. В прошлом году нами прорабатывались возможности поставки шифера из Казахстана, были реализованы пробные партии. Других источников поступления шифера в страну на сегодняшний день нет. Плановый довоенный объем рынка шифера в 2022 году должен составить 4,5 млн писем. Исходя из сегодняшней ситуации, в Украине востребованность шифера вырастет не менее чем на 100% и составит около 9 млн. писем. В результате наблюдается острый дефицит шифера. Люди даже используют б/у шифер, чтобы хоть как-то залатать крыши перед зимой. При этом шифер и сегодня – самый дешевый кровельный материал в Украине», — комментирует Тарас Костевят, коммерческий директор ООО «Краматорский шифер».

«В этой критической ситуации с обеспечением кровельными материалами накануне осени комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предлагает запретить наиболее доступный и востребованный как никогда материал. Считаем необходимым в существующих условиях предоставить отрасли возможность сначала обеспечить кратно возросшую потребность населения страны в шифере, дать время на развитие отрасли и уже после ставить вопрос о запрещении использования хризотила. Необходимо отметить, что процесс запрещения добычи, производства и использования всех видов асбеста на территории Европейского Союза длился не одно десятилетие и внедрялся с учетом социально-экономической ситуации в каждой конкретной стране, а также предполагал длительный переходный период», – заявил Петр Пожарко.

Напомним, в прошлом году был проведен социальный опрос, результаты которого показали, что 79% украинцев не поддерживают или не определились с вопросом запрещения шифера в Украине.