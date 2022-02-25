Украинцы отозвались на призыв уничтожать отметки оккупантов на дорогах

Украинцы отозвались на призыв уничтожать отметки оккупантов на дорогах

Российская агрессия консолидировала всех украинцев: каждый делает все возможное, чтобы остановить врага.

В частности, граждане уничтожают отметки российских окуупантов на украинских дорогах.

Об особых сигналах противника предупредил Укравтодор.

Агентство автомобильных дорог Украины призвало всех фиксировать и уничтожать специальные отметки посредством прицелов на дорогах и других инфраструктурных объектах страны.

По данным Укравтодора, такие отметки представляют собой систему сигналов, которую использует вражеское российское войско, в том числе ночью.

"Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой. Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полиции с помощью горячей линии 102", — отмечают в агентстве автомобильных дорог Украины.

После этого сообщение начало активно распространяться в соцсетях.