Украинцы отозвались на призыв уничтожать отметки оккупантов на дорогах

Российская агрессия консолидировала всех украинцев: каждый делает все возможное, чтобы остановить врага.
В частности, граждане уничтожают отметки российских окуупантов на украинских дорогах.
Об особых сигналах противника предупредил Укравтодор.
Агентство автомобильных дорог Украины призвало всех фиксировать и уничтожать специальные отметки посредством прицелов на дорогах и других инфраструктурных объектах страны.
По данным Укравтодора, такие отметки представляют собой систему сигналов, которую использует вражеское российское войско, в том числе ночью.
"Зарисовывайте их или присыпайте землей, грязью, заливайте смолой. Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полиции с помощью горячей линии 102", — отмечают в агентстве автомобильных дорог Украины.
После этого сообщение начало активно распространяться в соцсетях.