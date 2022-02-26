Украинцы пели гимн в укрытиях во время воздушной тревоги в Черкассах: видео

Украинцы пели гимн в укрытиях во время воздушной тревоги в Черкассах: видео

Вечером 25 февраля в Черкассах раздалась воздушная тревога, поэтому жители города спрятались к укрытиям.

Жители Черкасс во время воздушной тревоги из-за угрозы авиаударов скрылись в укрытии и большой группой спели "Ще не вмерли України".

Соответствующее видео появилось в сети.

Большую часть дня люди провели в хранилищах и только ближе к ночи раздался сигнал "Отбой тревоги".