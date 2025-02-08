Украинцы пишут о сбоях в "Дії": что ответили в Минцифры

Украинцы в Сети пишут о проблемах с голосованием в "Дії" во время Нацотбора на Евровидение, Федоров отрицает.
В Сети пишут, что приложение "Дії" работает с незначительными перебоями после начала зрительского голосования в нацотборе на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025".
Об этом передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что при входе раздел "опроса" в приложении он периодически выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и соответственно, не позволяет сразу проголосовать за конкурсантов. Для успешного голосования необходимо нажать несколько раз на сообщение "Попробовать еще".
В комментариях в Facebook-странице "Дія" украинцы жаловались, что не могут проголосовать или проголосовали после нескольких попыток.
В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "все работает идеально".
"Все работает идеально. Если у вас долго загружается или выдает ошибку, возможно есть проблема с интернетом", – сообщил он.
"Дія работает. Каждый от 14 лет может проголосовать за любимого исполнителя в приложении. Нужно авторизироваться в Дії перейти к разделу Сервисы и вкладки Опросы", — сообщили "Суспільному" в Минцифре.
Ранее мы писали, кому прочат победу в финале нацотбора "Евровидение-2025".
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