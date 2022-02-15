Украинцы подверглись информационной атаке: поступали фейковые сообщения о сбоях в работе банкоматов

Киберполиция уже расследует инцидент.

Сегодня, 15 февраля, украинцам массово начали поступать сообщения о сбоях в работе банкоматов. В киберполиции такую информацию уже опровергли и начали расследование.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

"Киберполиция устанавливает лиц, причастных к рассылке смс-сообщений по сбоям в работе банкоматов. Информация о технических неисправностях банкоматов, распространенная через спам-рассылку, не соответствует действительности", — заявили в киберполиции.

Правоохранители проанализировали содержание смс-сообщений и установили, что они "не несут фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки".

Напомним, сегодня, 15 февраля, в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жалуются, что сайт и приложение банка уже в течение нескольких часов не работают из-за технических проблем.

Из-за сбоев потерпел также и государственный "Ощадбанк". Мобильный банкинг не работает, платежи не проходят. О проблемах в работе банка его пользователи сообщают в соцсетях.

Не работают также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — заявили в центре информационной безопасности при СНБО.

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