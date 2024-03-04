Украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны оккупантов, получат репарации: Стефанишина рассказала детали

Украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны российских оккупантов, получат единовременную денежную помощь. Сумма репараций составляет 3 тысячи евро.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как отмечается, соответствующее заявление Стефанишина сделала на конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности".

Так, украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны врага, получат денежную помощь в размере 3 тысяч евро. Пилотная фаза проекта стартует 15 апреля и продлится до конца октября 2024 года.

"Вместе с Глобальным фондом переживших насилие и Правительственным уполномоченным по гендерному равенству мы инициировали разработку и внедрение пилотного проекта неотложных промежуточных репараций для пострадавших от сексуального насилия во время конфликта. Мы разработали систему формирования таких репараций, которая предусматривает выявление пострадавших, идентификацию кейсов, принятие решений о соответствии критериев и выплату промежуточных компенсаций. Мы формируем очень серьезную базу для дальнейшего восстановления справедливости", – заявила Стефанишина.

Она также добавила, что справедливость не должна иметь временных ограничений, а уцелевшие нуждаются в поддержке сейчас, а не после завершения войны. Кроме того, в рамках первой фазы этого проекта потерпевшим будут предоставляться одноразовые промежуточные компенсации.

"29 февраля мы официально стартовали с этим проектом, провели первые заседания. С 1 по 31 марта уже 40 пострадавших пройдут процедуры, необходимые для того, чтобы получить соответствующие статусы и первые промежуточные репарации", – сказала вице-премьер.

Напомним, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО.

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