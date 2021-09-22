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Украинцы получат возможность посетить без виз заокеанскую страну

Украинцы получат возможность посетить без виз заокеанскую страну

pixabay.com

Правительство утвердило договор об отмене визовых требований между Украиной и Перу.

В среду, 22 сентября, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Перу для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Документ устанавливает на взаимной и постоянной основе безвизовый режим взаимных поездок всех категорий граждан Украины и Перу с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении МИД.

Ранее перуанская сторона односторонним решением ввела для украинцев возможность безвизовых туристических поездок. Теперь посетить Перу можно не только в туристических целях.

"Наши граждане смогут приезжать в Перу без визы не только с целью туризма, но и для посещения родственников, обучение, бизнеса, культурных обменов. Так же и наше государство откроется для перуанских туристов и бизнеса", — цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Соглашение вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур.

Напомним, в Украину в этом году приехало много туристов из Саудовской Аравии. Они отличаются тем, что не экономят на отдыхе и требуют надлежащего сервиса.

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