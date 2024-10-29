Украинцы получат жилищную субсидию 21 000 грн: о ком идет речь

Жители, отапливающие свои помещения углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию от государства в размере до 21 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 29 октября.

По его словам, за октябрь 2024 года украинцам уже насчитали 1,4 млрд жилищных субсидий и льгот.

В общей сложности за 10 месяцев этого года около 29,6 млрд грн субсидий и льгот было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.

Напомним, внутри перемещенные лица в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Речь идет о населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

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