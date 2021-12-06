Украинцы получают фейковые сообщения от имени Минздрава о выплате тысячи Зеленского: как уберечься от мошенников

Украинцы получают фейковые сообщения от имени Минздрава о выплате тысячи Зеленского: как уберечься от мошенников

Такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах.

В Сети распространяются ложные сообщения якобы от имени Министерства здравоохранения, в которых предлагают пользователям предоставить контактные данные для выплаты 1 тыс. грн. лицам, завершившим полный курс прививки от COVID-19.

Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Остерегайтесь мошенников: Минздрав не рассылает сообщения о выплате 1 тыс. грн привитым гражданам", — говорится в сообщении на странице Facebook.

Отмечается, что в этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета.

Такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах.

Минздрав предостерегает не доверять подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных и отмечает, что не имеет никакого отношения к этим сообщениям.

"Мошенники могут воспользоваться вашими данными для снятия средств с карт. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV", — предупреждают в ведомстве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

Тысяча от Зеленского: деньги на финансирование должны начать выдавать уже в этом месяце

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