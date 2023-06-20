Пользователи Сети увлечены шевроном и пишут, что благодать кадра, на котором Залужный с Йодой, зашкаливает.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на одном из видео Генштаба появился с необычной нашивкой — "Малышом Йодой" (Грогу) из известной трилогии "Звездных войн". Этот персонаж считается одним из самых знаменитых и могущественных мастеров-джедаев в галактической истории. Украинцы приятно удивлены шевроном и создали множество фотолягушек.

ТСН.ua собрал лучшие мемы, посвященные Залужному и необычной нашивке.

С чего все началось

Генеральный штаб ВСУ в Twitter опубликовал видео, на котором главнокомандующий Валерий Залужный встретился с находящимися в самых горячих точках военными. Внимательные украинцы заметили интересную деталь на Залужном, а именно нашивку с известным героем "Звездных войн" Малышом Йодой.

"Вместе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои" — генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВС Украины.

Реакция Сеть

Реакция украинцев не заставила себя ждать. Пользователи социальных сетей быстро создали ряд мемов и фотолягушек. Они пишут, что мылота этого кадра зашкаливает. Остальные, что "украинцы получили галактическую силу".

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

Сеть взорвалась мемами на шеврон Залужного с Малышом Йодой. ФОТО: соцсети

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