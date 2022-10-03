Украинцы получили новую монетку, напоминающую о подвиге каждого терробороновца

Бойцы терробороны теперь и на украинских гривнах. Оборотную памятную монету номиналом 10 гривен презентовали в НБУ, сообщают корреспонденты ТСН.

Новая монета по своим характеристикам не отличается от обычной оборотной монеты в 10 гривен. Однако на одной из сторон изображены бойцы терробороны и их лозунг готовы к сопротивлению. "Когда мы создаем такие монеты, мы стремимся каждый день во время наличных расчетов напоминать украинцам о героическом подвиге наших военных, защищающих нашу Украину", — говорит заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Это первая монета из серии Вооруженные силы Украины с таким большим тиражом в 10 миллионов штук.

В НБУ обещают ежегодно выпускать в обращение новые деньги, посвященные разным родам украинской армии. Первые экземпляры новых монет получили бойцы терробороны Киева и командующий сил ТРО украинского войска. "Монета имеет свою цену, но вклад наших воинов - бесценен", — добавляет командующий сил терробороны ВСУ Игорь Танцура.

Напомним, финансовые аналитики отмечают, что украинцы из-за инфляции, войны сейчас больше тратят свои сбережения, чем их накапливают. Тем, у кого есть сбережения, Максим Орищак рекомендует держать их в гривне, в долларах, разместить гривны на депозитах или вложить в военные облигации.

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