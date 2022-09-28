Украинцы поразили вражеские контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

А подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а впоследствии в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют 58 россиян, танк и семь единиц автомобильной техники. Остальные результаты разорвируются.

Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. ВСУ удалось уничтожить все три иранских беспилотника.

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