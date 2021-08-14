Украинцы после купания в Азовском море жалуются на интоксикацию: что случилось и кто в группе риска

Украинцы после купания в Азовском море жалуются на интоксикацию: что случилось и кто в группе риска

Если есть медузы, медики советуют менять купальный костюм после выхода из воды на пляже.

Украинцы после отдыха на курортах Азовского моря в Запорожской области жалуются на интоксикацию организма. Подозревают, что она могла появиться из-за контакта с медузами, которых в этом году там крайне много и некоторые из них являются ядовитыми.

Об этом пишет местное издание "РИА Мелитополь".

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Отмечается, что интоксикацию может вызвать не только контакт с медузами, но и сам запах от организмов, которые разлагаются. Такое возможно, если их вовремя не убрали с пляжа, они длительное время лежали под солнцем, а люди вдыхали эти пары.

Медики советуют в случае ожогов медуз промывать кожу морской водой и изменить купальный костюм после выхода из воды на пляже.

Отмечается, что наиболее поражены к интоксикации люди с ослабленной иммунной системой.

Напомним, в курортной Кирилловке отдыхающие заметили на пляжах сотни окурков, которые бросали в воду раньше. Теперь пляж грязный.

Как сообщалось, в Кирилловке Запорожской области ребенок, который купался в Азовском море потерпел от медуз. Когда девочка вышла на берег, то уже имела на теле красные пятна. Во время купания медуз вблизи видно не было, рассказала бабушка ребенка. Впрочем, она уверена, что именно остатки медуз спровоцировали такую реакцию организма.

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