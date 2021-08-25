Украинцы праздновали годовщину Независимости Украины вместе с телеканалом 1+1, который стал рекордсменом телесмотрения

Доля телесмотрения 1+1 составила 13,4% по аудитории 18-54 (50 тыс.+).

24 августа, День Независимости Украины, телезрители традиционно встречали с флагманским каналом группы 1+1 media — 1+1. Так, доля телесмотрения 1+1 составила 13,4% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) — это почти на 5 пунктов доли больше, чем у ближайшего конкурента. Таким образом, 1+1 стал лидером дня среди всех телеканалов страны и обновил собственный рекорд телесмотрения за 2021 год.

Об этом свидетельствуют высокие результаты телесмотрения — 1+1 обошел ближайшего конкурента почти на 5 пунктов доли.

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Кроме этого, 1+1 media оказалась на первом месте среди всех медиагруппы Украины, собрав суммарно 23,2% доли и обойдя холдинг, на 2-й строчке, более чем на 4 пункта. Это лучшие показатели группы с октября 2020 года.

"Традиционно в такие особые для страны даты зрители выбирают 1+1, который является телеканалом важнейших событий и создает зрелищные продукты из года в год. Такими были праздничные выпуски ТСН, "Сніданку з 1+1" и "Твого дня". Но концентрация звездных гостей и инфоповодов, которые были в эфире телеканала, не могла не поразить. Кроме этого, 1+1 экспериментирует — чего стоит только вечерний выпуск ТСН в коллаборации с департаментом крупных развлекательных шоу 1+1, который стал финальным аккордом во всеукраинском туре наших новостников и объединил героев современности, самых популярных артистов и трогательные истории. Кроме этого, праздничный военный парад, поздравление Президента и финальный концерт ко Дню рождения страны с Олимпийского тоже лучше смотрели на "плюсах". Поэтому мы благодарны зрителям за доверие и выбор 1+1 — это вдохновляет!", — прокомментировал Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media.

Так, утро на 1+1 началось с праздничного выпуска "Сніданку з 1+1" под лозунгом "Ты и есть ценность". В студию утреннего шоу посетили звезды Tayanna, Jamala, Kozak System, а ведущие рассказывали ключевые новости страны под аккомпанемент легендарного пианиста Евгения Хмары и делились уникальными историями соотечественников, живущих среди нас. В прямом эфире вместе со всей страной были Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев. Доля телесмотрения программы составила 16,3% по аудитории 18-54 (50 тыс. +).

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Далее праздничный марафон подхватили ведущие "Твого дня" — Тимур Мирошниченко, Руслана Писанка, Влад Яма и Ирина Ванникова. Доля программы составила 15.6%. Парад войск и торжества ко Дню Независимости 2021 на Майдане, который тоже лучше всего смотрели на 1+1, прошел с долей 16,5% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) И охватом в 1,8 млн человек (4+, вся Украина).

В течение дня зрители смотрели прямые включения ТСН, посвященные праздничным событиям и торжествам по всей Украине. Финалом этого стал особый перформанс ТСН в 19:30, созданный в коллаборации с 1+1 Big Entertainment Shows, создателями шоу "Голос страны", "Танцы со Звездами", "Липсинк батл". Выездная студия ТСН расположилась под открытым небом в центре Киева, ведущими прямого эфира стали Алла Мазур, Наталья Мосейчук и Лидия Таран. Зрители увидели знаковые истории Украинской в сочетании с яркими, чувственными выступлениями звезд украинского шоу-бизнеса — Тины Кароль, Джамалы, ТНМК и другие. Этот спецвыпуск стал финалом всеукраинского тура, посвященного 30-й годовщине Независимости Украины и прошел с рейтингом 3,3% и долей 13,9% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Именно ТСН стал лучшей программой дня на украинском телевидении.

Вечером, с 21:00, на 1+1 транслировался общенациональный концерт "День рождения страны", в котором приняли участие культовые звезды украинского шоу-бизнеса. Концерт также лучше всего смотрели именно на 1+1 — рейтинг составил 2,7%, а доля телесмотрения — 13,0%. Суммарный охват программы — 3,85 млн человек (4+, вся Украина).

Кроме этого, 24 августа телеканал 2+2, что также входит в состав 1+1 media, получил долю 5,1% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и оказался на 5-й строчке в топе общенациональных каналов. В 9:30 на 2+2 началась трансляция Парада войск и торжества ко Дню Независимости 2021, которые тоже прошли с высокими показателями телесмотрения — долей 5,9% по аудитории 18-54 (50 тыс. +). Охват составил 1,1 млн по аудитории 4+ (Укр), это четвертая позиция в слоте.

Все данные приведены по аудитории 18-54 (50 тыс.+). Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели — Nielsen.

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