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Украинцев предупреждают об усилении минной опасности на побережье моря

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Украинцев предупреждают об усилении минной опасности на побережье моря

Из-за мощного шторма на морское побережье и прибрежную полосу принесло много мин. / Фото: Getty Images

Людей просят быть осмотрительными.

Из-за мощного шторма на морское побережье и прибрежную полосу принесло очень много мин. За прошедшие двое суток более десяти таких мин подорвалось.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, только два взрывоопасных предмета два были уничтожены контролируемо. Остальные – это были самовольные взрывы на некоторые расстояния от берега. В частности, по урезу воды. Во время одного из взрывов повреждено здание на побережье.

"Хорошо, что не было никого из людей рядом в связи с тем, что ограничен доступ к побережью на этих территориях. Люди не пострадали. Но минная опасность снова усилилась. Это может быть связано не только с тем, что шторм принес, но и с тем, что мин стало больше", — отмечает Гуменюк.

Представительница ВСУ отмечает, что люди часто полагаются на волны в Одессе. Впрочем, если сдетонирует мина, то не менее 200 метров могут достигать ее осколки.

"Очень мощные ранения могут быть. Также напомню, что гидроудар в воде может привести к разрыву внутренних органов. Это может привести к летальному исходу, несмотря на отсутствие внешних повреждений. Поэтому с минами шутить не стоит", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, на побережье Черного моря раздаются взрывы из-за детонации мин. О таких случаях известно и в Одесской области, и в Николаевской. Прошло без жертв. Впрочем, минная опасность очень высока.

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Дата публикации
Просмотры
614
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