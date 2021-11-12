Украинцы просят бустерную прививку AstraZeneca: к концу месяца могут уничтожить около 300 тысяч доз вакцины

Украинцы просят бустерную прививку AstraZeneca: к концу месяца могут уничтожить около 300 тысяч доз вакцины

Срок годности вакцины AstraZeneca истекает 30 ноября, поэтому в Украине просят разрешить бустерную дозу, чтобы препарат не уничтожили.

В Украине заговорили о целесообразности введения бустерной дозы вакциной AstraZeneca. Поскольку срок годности этого препарата истекает уже 30 ноября, есть вероятность, что несколько сотен тысяч доз тысяч этой вакцины просто утилизируют.

Также читайте Вакцинация против коронавируса: можно ли прививаться беременным

"Около 300 тысяч доз могут быть уничтожены"

По словам системного аналитика Евгения Истребина, в Украине уже утилизировали около полумиллиона доз вакцины AstraZeneca, еще около 300 тыс доз могут уничтожить уже в ближайшее время.

"1 ноября уже истек срок годности в 460 тыс. доз AstraZeneca. На утро 12 ноября на остатках есть 927 тыс. доз вакцины AstraZeneca. К концу срока годности вакцины осталось 20 дней. Первые дозы колят со скоростью 11 тыс. в день. Всего может быть использовано 220 тыс. Вторые дозы ожидают около 600 тыс., но с учетом временного окна на эту партию попадет около 500 тыс. На самом деле придет 450 тыс., а может и меньше, таким образом у нас остается 200-250 тыс. доз, которые будут утилизированы", — отметил аналитик на своей странице в Facebook.

По его мнению, "такое использование вакцины нецелесообразно".

"Может хватит сливать ваакцины в канализацию и разрешить бустер для всех желающих? Например, у некоторых медработников и пенсионеров уже подходит срок до 6 месяцев после окончания курса вакцинации. Какой смысл снова сливать в унитаз 200-300 тыс. доз вакцины, если есть желающие?", — отметил Евгений Истребин.

О готовности вакцинироваться бустерной дозой препаратом AstraZeneca заявил, в частности, экс-глава Львовской областного совета Александр Ганущин.

"Я вакцинировался AstraZeneca (CoviShield) 9 марта и 27 мая. Со дня вакцинации прошло 169 дней. Готов вакцинироваться третьей дозой. И убежден, что таких много", — написал он на своей странице в Facebook.

Ганущин отметил, что готовит обращение в Министерство здравоохранения по поводу введения бустерной дозы в Украине.

"У нас, к сожалению, никак не соберется Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которая должна рекомендовать Министерству здравоохранения Украины использование третьей дозы вакцины, как бустера. Зато родное Министерство здравоохранения, даже не моргнув, уже утилизировало 640 тыс. "Астразенеки" на 1 ноября. На 30 ноября есть "шанс" уничтожить еще около 300 тыс. доз этой же вакцины, срок годности которой истекает. На сессию Львовского областного совета 16 ноября готовлю обращение в Минздрав по этому поводу. Только чтобы не поздно", — отметил он.

К слову, в начале этого месяца стало известно, что во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз AstraZeneca, поэтому вакцину передадут на централизованные склады для утилизации.

В соцсетях, в частности, жители Львовщины также высказались "за" бустерную дозу:

"Министерство здравоохранения Украины, давайте не выливать вакцину, а разрешите бустерные дозы "АстраЗенекой" для желающих. В противном случае за 3 недели выльете. Срок годности завершается 30/11/2021. Можно как-то стимулировать Минздрав принять такое решение, чтобы снова 40 тыс. доз "АстраЗенеки" не выливать в области, как на прошлой неделе?", — написал Ростислав Лозинский.

"Мне в центре вакцинации отказали в 3 дозе, хотя прошло уже более 6 мес. от второй и эффективность вакцины начинает снижаться", — написала Наталья Бушковская.

"Я также готов на третью дозу", – отметил Анатолий Ткачук.

Почему Минздрав до сих пор не ввел бустерную дозу?

5 ноября глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока рано проводить ревакцинацию против коронавируса или вводить бустерную дозу, поскольку достаточно мало граждан получили первую прививку. По его словам, для того, чтобы переходить на бустерные прививки, нужно вакцинировать 70% взрослого населения.

"У нас 35% взрослого населения по крайней мере имеет одну дозу, говорить о бустерной дозе очень рано. Поскольку и ВОЗ призывает, и Минздрав, сделать не менее 70% и затем переходить на бустерную. Все страны, которые ввели бустерную, у них процент вакцинированного населения уже более 70%. Они защитили население и теперь переходят на еще большее укрепление", — сказал Ляшко.

По его словам, если сейчас вакцинировать еще раз эти 35% украинцев, это перегрузит систему здравоохранения. "Поэтому наша задача сегодня держать оборону, двигаться вперед и увеличивать количество первых доз для всего взрослого населения", – высказался глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что есть вероятность, что бустерную дозу позволят делать людям из группы риска раньше, чем в Украине вакцинируют 70% населения.

Для кого бустерная доза?

Бустерную дозу дополнительно вводят, чтобы усилили иммунный ответ или эффективность угасающей со временем вакцины. Ее рекомендуют для иммунокомпрометированных лиц – то есть людей, в частности с острыми хроническими лейкозами, людей, которые находятся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации и других.

Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Коронавирус во Львове: из 47 пациентов в реанимации на аппаратах ИВЛ нет ни одного вакцинированного

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку