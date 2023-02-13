Украинцы просят ввести обязательный курс полового воспитания в школах – петиция

В Украине зарегистрировали петицию за введение обязательного курса полового воспитания в школах.

Общественный альянс "Политическое действие женщин" и ресурс "Гендер в деталях" зарегистрировали петицию с требованием разработать и как можно быстрее ввести обязательный курс полового воспитания в начальной и средней школах, а также в высших и профессионально-технических учреждениях.

Ознакомиться с текстом петиции можно по ссылке.

"Ученики и ученицы должны знать о физиологических и психологических изменениях, связанных с половым созреванием, о методах контрацепции, незапланированной беременности, личной безопасности, знать законодательство и понимать базовые принципы культуры согласия", – говорится в тексте петиции.

Авторы документа подчеркнули, что в условиях огромного количества информационных источников и безграничных возможностей Интернета дети самостоятельно получают доступ к видео, которое часто искривлено и пропагандирует насилие. Из-за отсутствия навыков анализа информации, дети воспринимают все чистую монету и не понимают, какую ответственность за свою деятельность и бездействие они могут нести.

Авторы также отмечают, что половое воспитание должно снизить риск насилия, уровень преступности и количество подростковых беременностей.

Курс полового воспитания должен основываться на культуре согласия на секс, добавляют авторы обращения.

На момент публикации петиция получила 6195 подписей из 25 000 необходимых. Сбор подписей будет продолжаться еще 86 дней.

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