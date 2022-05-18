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Украинцы пытались вывезти в Румынию 33 млн. грн: мужчин задержали на границе

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Украинцы пытались вывезти в Румынию 33 млн. грн: мужчин задержали на границе

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Украинцы пытались вывезти в Румынию незадекларированную валюту.

Мужчин на двух BMW обнаружили пограничники Черновицкого отряда вместе с таможенниками. В соседнюю Румынию они направлялись через пункт пропуска "Порубное", выбрав полосу движения "зеленый коридор".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что сумма незадекларированной валюты составляет более 33 млн грн. В автомобиле 30-летнего водителя правоохранители обнаружили 349 тысяч долларов США и 198,5 тысячи евро. В автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили почти 325 тысяч долларов и почти 250 тысяч евро.

Украинцам грозит штраф в размере 100% от стоимости изъятых денег.

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Как сообщалось, в Ужгороде 32-летний украинец пытался перелезть через забор на границе со Словакией с 31 100 долларов – около миллиона гривен. Участок государственной границы, где задержан мужчина, находится за пределами расположения пункта пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое".

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