Украинцы пытались вывезти в Румынию 33 млн. грн: мужчин задержали на границе

Украинцы пытались вывезти в Румынию незадекларированную валюту.
Мужчин на двух BMW обнаружили пограничники Черновицкого отряда вместе с таможенниками. В соседнюю Румынию они направлялись через пункт пропуска "Порубное", выбрав полосу движения "зеленый коридор".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что сумма незадекларированной валюты составляет более 33 млн грн. В автомобиле 30-летнего водителя правоохранители обнаружили 349 тысяч долларов США и 198,5 тысячи евро. В автомобиле 56-летнего мужчины обнаружили почти 325 тысяч долларов и почти 250 тысяч евро.
Украинцам грозит штраф в размере 100% от стоимости изъятых денег.
Как сообщалось, в Ужгороде 32-летний украинец пытался перелезть через забор на границе со Словакией с 31 100 долларов – около миллиона гривен. Участок государственной границы, где задержан мужчина, находится за пределами расположения пункта пропуска "Ужгород-Вишнее Немецкое".
Читайте также:
- В Харькове ищут жилье для людей, которые с начала войны жили в метро
- "Власть сдала город": российские "шептуны" распространяют в Мелитополе сплетни и фейки
- В психушку "по блату": как в оккупированном Донецке мужчины ищут возможности избежать участия в войне