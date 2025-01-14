Украинцы рассказали, что для них приоритетнее: членство в НАТО или в ЕС — результаты опроса

За последний год количество тех, кто не считает членство ни в одном союзе приоритетным, выросло с 12% до 22%.

Большинство украинцев поддерживают идею вступления в ЕС и НАТО, при этом приоритет отдается вступлению в оборонный альянс.

Об этом свидетельствуют результаты, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По результатам опроса, 90% украинцев поддерживают вступление страны в ЕС, а 84% — в НАТО.

Если бы состоялся референдум по вступлению в ЕС, 68% украинцев готовы были бы проголосовать "за". Такое же количество готово поддержать вступление в НАТО. Против высказались 9% в случае ЕС и 10% по отношению к НАТО.

Согласно опросу, значительная часть украинцев считает приоритетным вступление в НАТО (46%), а не в ЕС (22%). Это может свидетельствовать о сильной необходимости обеспечения надежных гарантий безопасности.

Также за последний год возросло число тех, кто считает членство ни в одном из союзов ненужным приоритетом (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). При этом поддержка вступления в НАТО уменьшилась с 54 до 46%, а показатели по ЕС остались почти неизменными.

Напомним, старший научный сотрудник Института Гудзона считает, что Украина сможет присоединиться к НАТО, если страны-союзники проявят решительность.

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