Украинцы рассказали, как относятся к запрету Telegram — опрос КМИС

Результаты опроса показывают, что украинские склоняются к контролю над Telegram.

В Украине только 9% граждан считают, что Telegram следует полностью запретить. 26% считают, что контроль за этим приложением вообще не нужен.

Об этом говорится в свежем соцопросе Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в течение 1-6 сентября 2024 года.

Большинство украинцев (54%) считают, что вместо полного запрета следует ввести ограничения и контроль, такие как блокирование отдельных каналов.

Респондентам, не поддерживающим полный запрет, задавали дополнительный вопрос: изменится ли их мнение, если владельцы Telegram откажутся блокировать определенные каналы. Оказалось, что 60% украинцев бы поддержали полный запрет, если Telegram откажется блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию. Еще больше поддержки (71%) запрет получил бы в случае отказа блокировать каналы, используемые для связи с российскими оккупантами. В случае отказа блокировать каналы с наркотиками, 70% украинцев также поддержат запрет.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты опроса свидетельствуют об отсутствии однозначной поддержки или сопротивления запрету Telegram. Он подчеркнул, что у украинцев есть сбалансированная позиция: считают нужным блокировать опасные каналы, но не склонны к радикальным запретам. Если владельцы Telegram откажутся блокировать опасные каналы, общественность может поддержать запрет. Властям важно предоставить обоснованные доказательства потребности в запрете для обеспечения безопасности.

Опросы КМИС проводился среди 1015 респондентов, исключая жителей временно неподконтрольных территорий.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине. Он считает важным деанонимизировать владельцев опасных каналов, хотя отметил, что закрытие мессенджера технически сложно, но возможно.

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