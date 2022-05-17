Украинцы с деоккупированных территорий и зоны боевых действий смогут получить дополнительные выплаты

Украинцы с деоккупированных территорий и зоны боевых действий смогут получить дополнительные выплаты

Правительство расширило список украинцев, которые будут получать дополнительные выплаты от государства. Это касается выплат в 2-2,5 тысяч гривен ежемесячно от международных гуманитарных организаций.

Ранее такие выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из наиболее уязвимых социальных категорий.

Теперь соответствующая программа будет расширена. Дополнительные выплаты смогут получить люди с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вместе с ООН, Красным Крестом, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции мы запустили проекты, которые помогут нашим гражданам, наиболее пострадавшим от войны", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что для получения таких выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе "єДопомога" (edopomoga.gov.ua), а со временем оформлять заявку можно будет через "Дію".

Напомним, в Украине обновили перечень общин, расположенных в зонах боевых действий и в оккупации. На основе этого перечня будут выплачиваться деньги внутренним переселенцам.

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