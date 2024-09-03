Украинцы с долгами за коммунальные услуги не смогут покупать автомобили: подробности

Документ еще не принят парламентом, но Министерство финансов уже рекомендует его принять.

В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть и принять законопроект №9363, который ограничит возможность регистрации транспортных средств для некоторых украинцев. Эти ограничения могут относиться к лицам с непогашенными долгами за коммунальные услуги.

Документ еще не утвержден парламентом, но Министерство финансов уже рекомендовало принять его за основу.

Авторы законопроекта объясняют, что его принятие поможет стимулировать людей погашать свои задолженности. В нынешней редакции законопроекта предлагается проверять лиц, регистрирующих автомобили в сервисных центрах МВД через Единый реестр должников. Если у человека есть долги, ему откажут в регистрации транспортного средства. Однако это не мешает таким лицам купить автомобиль "по доверенности".

В пояснительной записке говорится, что существующие меры принудительного исполнения решений устарели и нуждаются в обновлении через цифровизацию и оптимизацию процессов взыскания с имущества должника.

Напомним, счета украинцев с долгами до 100 тыс. грн в ближайшее время разблокируют. Это позволит людям производить платежи даже в условиях военного времени.

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