Украинцы считают, что при Зеленском ситуация с демократией ухудшилась: соцопрос КМИС

Вопрос развития демократических институтов остается одним из приоритетов для украинцев.
43% украинцев считают, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в стране ухудшилась.
Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая.
"19% украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% – что не изменилось. Видят определенные ухудшения – 43%, однако среди них 11% прежде всего связывают это с объективными обстоятельствами военного времени, а 28% – с попытками власти сворачивать права и свободы граждан (еще 3% обе причины назвали)", — говорится в результатах опроса.
В КМИС отметили, что большинство украинцев предпочитают демократическую систему, чем сильное лидерство. Стабильно более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией. Поэтому вопрос развития демократических институтов остается одним из приоритетов для украинцев.
Напомним, что сам Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых демократических стран Европы. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
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