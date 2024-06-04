Украинцы считают, что при Зеленском ситуация с демократией ухудшилась: соцопрос КМИС

43% украинцев считают, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в стране ухудшилась.

Об этом говорится в соцопросе Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая.

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"19% украинцев считают, что ситуация с демократией улучшилась, а 29% – что не изменилось. Видят определенные ухудшения – 43%, однако среди них 11% прежде всего связывают это с объективными обстоятельствами военного времени, а 28% – с попытками власти сворачивать права и свободы граждан (еще 3% обе причины назвали)", — говорится в результатах опроса.

В КМИС отметили, что большинство украинцев предпочитают демократическую систему, чем сильное лидерство. Стабильно более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией. Поэтому вопрос развития демократических институтов остается одним из приоритетов для украинцев.

Результаты опроса о демократии при Владимире Зеленском

Напомним, что сам Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых демократических стран Европы. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

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