Украинцы считают наиболее дружественными странами Польшу, Литву, Великобританию и США — соцопрос

Россия и Беларусь для украинцев – это враждебные страны.

По данным общенационального опроса группы "Рейтинг" по состоянию на 18 марта 2022 года, украинцы считают наиболее дружественными к Украине сегодня такие государства как: Польша, Литва, Великобритания и США. Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению. Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть – нейтральными.

По мнению украинцев, Китай сейчас преимущественно нейтральная страна. В то время как Россия (98%) и Беларусь (84%) для украинцев – это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после их войны против Украины. У украинцев почти не изменилось отношение – к Германии, Венгрии, Грузии. Улучшилось к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

В опросе принимали участие украинцы старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, большая часть россиян считает, что после Украины Путин должен напасть на Польшу – соцопрос.

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