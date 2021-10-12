Украинцы сгенерировали в "Дії" более 1,6 млн COVID-сертификатов

В Минздраве советуют обращаться на "горячую линию", ежели возникают проблемы с получением электронной документа.

С начала запуска цифровых COVID сертификатов украинцы сгенерировали 1,6 млн документов.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

"С начала запуска такого сервиса у нас уже создан более 1,6 млн сертификатов", — сообщила представитель ведомства.

По ее словам, существуют случаи, когда сертификат в приложении "Дії" не генерируется. Это происходит по двум причинам:

человек получил прививку за рубежом, а данных об этом нет в украинской электронной системе здравоохранения

данные о проведении прививки были внесены с ошибками.

COVID-сертификат в приложении "Дія": какие проблемы могут возникнуть и что советует Мария Карчевич

Представитель Минздрав советует обращаться на "горячую линию" Министерства здравоохранения. Там должны исправить ошибки, если таковые имеются.

Заместитель министра посоветовала в таком случае обратиться на горячую линию Минздрава с тем, чтобы исправить ошибочные данные.

К слову, сгенерировать сертификат можно не только в приложении "Дія", но и на портале "Дія". Документ о прививках с портала можно распечатать. Кроме того, можно получить бумажное свидетельство о вакцинации. Документ выдает семейный врач или медик, что вакцинировал.

Напомним, в Украине начали тестирование новые COVID-сертификаты в "Операции" - о результате ПЦР-тестирование или переноса коронавируса. По словам представителя Минцифры, в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС документ о вакцинацию, тестирование и выздоровления от COVID-19.

От 24 сентября на портале "Действие" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.

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