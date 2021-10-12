Украинцы сгенерировали в "Дії" более 1,6 млн COVID-сертификатов

В Минздраве советуют обращаться на "горячую линию", ежели возникают проблемы с получением электронной документа.
С начала запуска цифровых COVID сертификатов украинцы сгенерировали 1,6 млн документов.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.
"С начала запуска такого сервиса у нас уже создан более 1,6 млн сертификатов", — сообщила представитель ведомства.
По ее словам, существуют случаи, когда сертификат в приложении "Дії" не генерируется. Это происходит по двум причинам:
- человек получил прививку за рубежом, а данных об этом нет в украинской электронной системе здравоохранения
- данные о проведении прививки были внесены с ошибками.
Представитель Минздрав советует обращаться на "горячую линию" Министерства здравоохранения. Там должны исправить ошибки, если таковые имеются.
Заместитель министра посоветовала в таком случае обратиться на горячую линию Минздрава с тем, чтобы исправить ошибочные данные.
К слову, сгенерировать сертификат можно не только в приложении "Дія", но и на портале "Дія". Документ о прививках с портала можно распечатать. Кроме того, можно получить бумажное свидетельство о вакцинации. Документ выдает семейный врач или медик, что вакцинировал.
Напомним, в Украине начали тестирование новые COVID-сертификаты в "Операции" - о результате ПЦР-тестирование или переноса коронавируса. По словам представителя Минцифры, в ближайшее время в Украине будут действовать три вида сертификатов на уровне ЕС документ о вакцинацию, тестирование и выздоровления от COVID-19.
От 24 сентября на портале "Действие" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.