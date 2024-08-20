Украинцы смогут через "Дию" получать кэшбек: какие товары подлежат компенсации

Программа кэшбека от Министерства экономики на базе "Действия" заработает с сентября 2024 года.

Министерство экономики разрабатывает программу кэшбека, которая позволит украинцам получать до 3 тысяч гривен ежемесячно за покупки украинских товаров через приложение "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как будет работать Нацкешбек

Для участия в программе украинцы смогут использовать приложение "Действие". В этом приложении будет доступно:

Проверять сумму начисленного и выплаченного кэшбека.

Использовать начисленные денежные средства для оплаты определенных услуг.

На что можно потратить кэшбек

Вырученные деньги можно будет потратить на:

Коммунальные сервисы.

Пожертвования в поддержку армии.

Покупка военных облигаций.

Услуги транспорта.

Мобильная связь.

Развлечения, такие как кино.

Медицинские услуги.

Для украинских производителей

Производители и продавцы из Украины могут подать заявку на участие в программе через портал "Дия". Они могут зарегистрировать свои товары для участия в программе компенсаций.

Программа приступит к работе в сентябре 2024 года. Несмотря на технические сложности и многочисленные интеграции с государственными регистрами, процесс получения кэшбека будет упрощен для пользователей.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что через приложение "Действие" теперь можно будет продать только одно авто во избежание перекупов. Он отметил, что более 140 тысяч украинцев уже перерегистрировали авто через это приложение и теперь пользователям будет предоставляться причина отказа в перерегистрации.

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