Украинцы смогут ездить в Словакию автобусами: какие условия

Все не вакцинированные лица в возрасте от 18 лет должны пройти самоизоляцию сроком 14 суток.

С 1 августа Словакия возобновляет пассажирские перевозки с Украиной. Правительство объявило о правилах въезда для путешественников.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Восстановление автобусных рейсов из Ужгорода в словацкий пункт пропуска "Вишне Немецке" состоится в 7.00 утра по киевскому времени.

В то же время, словацкая сторона отмечает, что на лиц, прибывающих на территорию их государства, будут распространяться карантинные мероприятия, определенные правительством Словакии.

В частности, все вакцинированные лица в возрасте от 18 лет (за некоторыми исключениями) подлежат самоизоляции на 14 суток. Она может проходить в домашних условиях или в соответствующих учреждениях.

Выйти из самоизоляции будет можно, если за это время у прибывшего не будет обнаружено симптомов заболевания COVID-19 или если будет получен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

Напомним, Словакия откроет границы с Украиной 1 августа. Заработают пропускные пункты.

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