Украинцы смогут оформить карту для выплаты "ковидной" тысячи в еще одном банке

Украинцы смогут оформить карту для выплаты "ковидной" тысячи в еще одном банке

В программе "еПоддержка" участвуют уже 7 банков.

В рамках программы "еПоддержка" вакцинированные против коронавируса украинцы могут оформить карту для получения 1000 гривен в "Райффайзен Банке".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Оформить карту можно и в ближайшем отделении, и онлайн. После этого в "Дії" необходимо подать заявление на выплату "ковидной" тысячи. Для этого следует открыть приложение и в разделе "Услуги" отправить заявление на получение помощи и выбрать соответствующую карту.

"В Райффайзен Банке теперь можно оформить карточку "еПоддержка" и получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19", — говорится в сообщении.

На данный момент оформить карту для выплаты тысячи гривен можно в "Монобанке", "ПриватБанке", "Ощадбанке", "А-Банке", "Альфа-Банке", "УкрСиббанке", "Райффайзен Банке".

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитывался, что уже более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в рамках программы "еПоддержка". Всего 6,6 млн. граждан Украины открыли специальные счета в банках.

Те, кто успел в декабре подать заявление, смогут сделать это в течение следующих месяцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка" граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарства.

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