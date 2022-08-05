Украинцы смогут получить бесплатное образование в IT-сфере: какие специальности доступны

Министерство цифровой трансформации предлагает украинцам бесплатное обучение в IT-сфере.
На выбор для обучения предлагается перечень из десяти разных специальностей.
Об этом сообщает Минцифры в Телеграме.
"IT Generation — проект, в рамках которого талантливые украинцы смогут получить бесплатное образование и начать карьеру в IT", — говорится в сообщении.
Отмечается, что желающие очень скоро смогут подать заявку на IT Generation. Команда проекта подробно рассказала обо всех возможных специальностях, чтобы человек смог выбрать необходимый для него курс. Так, после завершения курсов участник может получить одну из предложенных профессий:
- Project и Product Management
- Business Analysis
- UI/UX Design
- Digital Marketing
- HR/Recruting
- FrontEnd
- QA
- Java
- JavaScript
- Python и Blockchain
Напомним, в Украине Правительство утвердило программы грантовой поддержки стартапов и обучение специалистов в сфере ІТ в рамках проекта "єРобота".
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