Украинцы смогут получить бесплатное образование в IT-сфере: какие специальности доступны

На выбор для обучения предлагается перечень из десяти разных специальностей.

Об этом сообщает Минцифры в Телеграме.

"IT Generation — проект, в рамках которого талантливые украинцы смогут получить бесплатное образование и начать карьеру в IT", — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие очень скоро смогут подать заявку на IT Generation. Команда проекта подробно рассказала обо всех возможных специальностях, чтобы человек смог выбрать необходимый для него курс. Так, после завершения курсов участник может получить одну из предложенных профессий:

Project и Product Management

Business Analysis

UI/UX Design

Digital Marketing

HR/Recruting

FrontEnd

QA

Java

JavaScript

Python и Blockchain

Напомним, в Украине Правительство утвердило программы грантовой поддержки стартапов и обучение специалистов в сфере ІТ в рамках проекта "єРобота".

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