Украинцы смогут получить денежную помощь для изучения английского: Федоров рассказал подробности

В поддержку законопроекта о предоставлении английскому языку статуса международной Минцифры запустило программу Future Perfect. Ее цель – популяризировать изучение английского. Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал детали.

Украинцы, в рамках национальной программы Future Perfect, смогут получить денежную помощь для изучения английского языка.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в колонке для Forbes.

"Мы запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать изучение английского. Future Perfect — это совершенное действие в будущем. Мы любим будущее, готовим будущее и делаем это сознательно, чтобы капитализировать страну. Чтобы каждый в Украине стал больше зарабатывать и мог себя полноценно реализовать. И этот проект поможет ускорить результат", – пишет министр.

По словам Федорова, сейчас для украинцев готовят новый проект в формате "єПідтримка", который будет оказывать денежную помощь для изучения английского.

"Похожий проект реализовали с "ковидными" сертификатами, когда украинцы покупали книги, ходили в спортзалы. Этот опыт используем, чтобы украинцы активнее изучали языки", — добавляет Федоров.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №9432, призванный официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

Законопроект №9432 нормирует особенности применения английского языка в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения, в работе органов государственной и местной власти, самоуправления, экстренных служб и т.д. В частности, там указаны категории должностей, претенденты на которые обязаны владеть английским.

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