Смена оператора мобильного телефона с сохранением номера с 1 декабря становится более быстрой / Pexels

Украинцы смогут восстановить утраченную сим-карту только по паспорту: вступил в силу новый закон

Украинцы смогут восстановить утраченную сим-карту только по паспорту: вступил в силу новый закон

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года.

С 1 января 2022 г. в силу вступает Закон Украины "Об электронных коммуникациях". Согласно ему сим-карта телефона должна быть зарегистрирована по паспорту.

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Об этом сообщает "Юридическая газета".

Вступивший в силу закон определяет правовые основы государственной политики в сферах электронных коммуникаций. Также он определяет права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, пользующихся услугами мобильных операторов.

По закону потерянную сим-карту, е-SIM, настройку интернет-роутера и т.д. можно будет восстановить при условии идентификации этого абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. В течение этого периода абоненты могут себя идентифицировать. Если в указанный срок абоненты не подписали договор и не привязали паспорт, услуги предоставляться им не будут.

Напомним, что прожиточный минимум вырос с 1 декабря 2021 года, то с 1 января 2022 года он останется без изменений. На одного человека в расчете на месяц он составит 2 393 гривны.