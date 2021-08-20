Украинцы смогут загрузить в "Дії" сразу два COVID-сертификата: какие именно и для чего они нужны

Украинцы смогут загрузить в "Дії" сразу два COVID-сертификата: какие именно и для чего они нужны

Украина разработала два сертификата для удобства, говорит Федоров.

Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 20 августа.

"У нас генерируются не один сертификат, а два сертификата. Один — для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны в ЕС, а другой сертификат — внутренний. Они отличаются тем, что в международном ковидном сертификате больше медицинской информации, для того, чтобы европейские коллеги могли все проверить и визуально, и технически. И там нет фото — такие стандарты и внутренняя документация Европейского союза. Во внутреннем сертификате — меньше медицинской информации и ваше фото, как другие документы можно проверять через QR-код без специального оборудования", — пояснил Федоров .

Глава Минцифры добавил, что Украина готовится к новой волне коронавируса и COVID-сертификат можно будет использовать, в случае усиления ограничений, внутри страны. По словам Федорова, не нужно будет показывать паспорт или другой документ, так как во внутреннем сертификате будет фото.

"Мы сделали это для того, когда Минздрав будет формировать определенные политики в будущем. Мы ждем новые волны, мы не знаем, что точно будет, но если появится ситуация, где нужно будет использовать ковидные сертификаты внутри страны — не нужно будет показывать паспорт, или внутренний документ, так как во внутреннем сертификате будет ваше фото. Это очень удобно и другим телефоном без специального оборудования можно будет проверить его подлинность. Поэтому мы сделали два сертификата для удобства", — подытожил Федоров.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

ТСН.ua расспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

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Электронные COVID-сертификаты, Интернет и новые услуги в "Дії": интервью с Михаилом Федоровым

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