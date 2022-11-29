Украинцы сократили потребление электроэнергии: в Минрегионе говорят, что этого пока мало

Украинцы сократили потребление электроэнергии на 15%.

Как в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Украины по цифровому развитию Фарид Сафаров, этого пока мало.

"Мы продолжаем просить всех очень бережно относиться к потреблению электроэнергии. Украинцы действительно смогли на 10-15% сократить свое потребление, но в идеале нужно сократить до 25%", — отметил он.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на 11:00 29 ноября производители электроэнергии обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности в настоящее время составляет 30%.

Такая ситуация в Украине сложилась из-за постоянных атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Так, 23 ноября РФ осуществила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов Украины, из-за чего Киев и ряд других населенных пунктов почти на двое суток остались без света. В Киеве также не было отопления, воды и связи. Все коммуникации потребителям вернули, однако подача электроэнергии происходит в аварийном и экстренном режимах.

В общей сложности 23 ноября россиянами было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них были уничтожены.

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