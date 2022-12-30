Украинцы спрогнозировали, когда может закончиться война: результаты опроса

В декабре среди украинцев провели опрос о том, когда, по их мнению, может наступить победа Украины.
Так, большинство украинцев убеждены, что война закончится к лету следующего года, однако значительная часть людей думают, что за победу еще придется сражаться 1-2 года.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".
В общей сложности более 93% украинцев верят в победу Украины в войне против оккупантов. Сомневается в победе только 3% опрошенных.
Среди верующих в победу Украины 39% считают, что она наступит к лету 2023 года. 22% предполагают, что Украина победит за 1-2 года, еще 20% считают, что победы можно добиться в ближайшие месяцы.
Большинство украинцев (54%) убеждены, что победа наступит только после изгнания всех российских оккупантов с территорий, подконтрольных Украине, по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% считают, что необходимо добиться распада внутри самой России.
Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только Крым, 6% — территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% — все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.
Напомним, экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал в отставке Джеймс Джонс уверен, что полномасштабная война закончится уже в 2023 году.
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