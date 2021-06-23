Украинцы стали больше тратить на коммуналку, образование и алкоголь

Украинцы стали больше тратить на коммуналку, образование и алкоголь

Почти 60 процентов доходов идет на еду и оплату жилищно-коммунальных услуг.

В первом квартале 2021 жители Украины львиную долю своего заработка тратили на продукты и коммунальные услуги. Такие данные обнародованы в среду, 23 июня, на сайте Госкомстата.

Согласно статистическим данным, расходы на еду и напитки составляли 39,5% доходов украинцев, еще 18% "съедала" оплата жилищно-коммунальных услуг.

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На транспортные услуги украинцы тратили 7,9% заработка, на алкоголь, сигареты и наркотики — 7,5%, на лечение и профилактику заболеваний — 6,1%. Меньше всего затрат было на приобретение новой одежды и обуви — всего 4,5%.

Фото: Госстат

По сравнению с первым кварталом 2020 года, больше всего изменились расходы украинцев на содержание жилья (на 22%), образование (14%) и на алкоголь, сигареты и наркотики (9,7%).

Напомним, что глобальные цены на продовольствие сделали в мае самый большой скачок за 10 лет и дальше будет еще хуже. Инфляция, которую спровоцировала пандемия коронавируса, усиливается.

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